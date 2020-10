Jaime zit vol met tattoos: ‘De belangrijkste is die van mijn oma’

Ratten­slang komt tevoor­schijn vanachter wasmachine van buren in Arnhem

10 oktober ARNHEM - De rattenslang die afgelopen donderdag voor enige paniek zorgde in een woning in Malburgen is terecht. Zaterdagmorgen dook hij ineens op achter de wasmachine van de buurvrouw van Daniëlle, die de eerste ontmoeting had met de ongenode gast. Inmiddels is ie na drie maanden afwezigheid weer terug bij zijn baasje.