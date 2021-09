Duizenden bezoekers en ‘uitverkochte’ voorstellingen tijdens Arnhemse Uitnacht

Politiek mengt zich in ‘marktruzie’: ‘Geef Sonsbeek­markt 8 vergunnin­gen per jaar’

3 september ARNHEM - De Sonsbeekmarkt in Park Sonsbeek moet gewoon acht keer per jaar kunnen worden gehouden, zoals dat de afgelopen jaren steeds het geval was. Dat vinden PvdA en Arnhem Centraal in de Arnhemse gemeenteraad. Dit jaar is er concurrentie van de Trotsmarkt, die de helft van het aantal vergunningen heeft gekregen.