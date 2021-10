Experts toetsen rol van Arnhem bij roof van Joods erfgoed in en na de Tweede Wereldoorlog

column Goede grap: met een paraplu op de Zuid-tribune

7 oktober Na een bezoek aan Vitesse-FC Twente constateerde een mij bekende Tukker met een FC Twente-seizoenkaart dat het voetbal in Arnhem niet leeft. ,,Zelfs toen Twente in de eerste divisie speelde zaten er 25.000 man.” Een sneer: de laatste keer dat Vitesse structureel 25.000 toeschouwers trok was in een vorig millennium.