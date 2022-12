Gedonder in herdenkingsclub: opgestapt bestuurslid wil onderzoek naar ‘ongewenste omgangsvormen’

Drielse Veer boekt record: meer dan 100.000 passagiers voor pontje tussen Driel en Oosterbeek

DRIEL/ OOSTERBEEK - Het Drielse Veer heeft een mijlpaal bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis van het pontje voor voetgangers en fietsers zijn er in één jaar meer dan 100.000 mensen de Nederrijn overgezet. Dat zijn er zo’n 12.000 meer dan in het jaar 2021.

19 december