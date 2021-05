Jonge pedojagers moeten half jaar de cel in, rechtbank legt verder maximale werkstraffen van 200 uur op

Hoe Merhawi (18) maanden op straat moest doorbren­gen: ‘Steeds meer Eritrese jongeren zitten in dit schuitje’

2 mei ARNHEM/ UTRECHT – Veel spullen had hij niet. Wat kleren, zijn laatste geld en zijn mobiele telefoon. Hij pakte ze op en keek achterom, een plan had hij niet. Maar blijven was geen optie. Nog voor zijn 18de verjaardag vertrok Merhawi (‘liever geen achternaam’) vorig jaar maart uit het asielzoekerscentrum in Arnhem. Hij liep het gebouw uit en de poort door, zo onopvallend mogelijk. Het waren zijn eerste stappen in de illegaliteit.