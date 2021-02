Lange Pyr heeft groot plezier van de ‘kleinste tattoo die Henk Schiffmacher ooit zette’

,,In mijn middelbare schoolagenda ontwierp ik een tattoo. Een driehoekje, balletje en streepje. Het ontwerp liet ik niet zetten. Ik groeide op in Dokkum, Friesland. Daar had bijna niemand een tattoo.



Toen ik begin dertig en in een baldadige bui was, besloot ik: ‘Ik wil een tattoo. En Hankie Pankie moet hem zetten’. Ik met een vriendin naar de tattooshop van Henk Schiffmacher in Amsterdam. Een donkere kelder, aan de buitenkant van de Wallen.”



,,Er stonden vier stoelen. Alle vier bezet. Toen kwam er eentje vrij. Het was de stoel van Schiffmacher! Ik kon mijn geluk niet op en liet Henkie mijn piepkleine ontwerpje zien. Hij keek bedenkelijk. Het was zijn eer te na. Henkie zei: ‘Zo’n kleine tattoo voor zo’n lange lul, dat kost je wel een meier hoor!’



Henkie bladerde in tattooboeken, maar ik hield voet bij stuk. Schoorvoetend tatoeëerde Henkie het kleinste tattootje dat hij ooit heeft gezet, vermoed ik. Het duurde amper een half uur. Ik stond strak van de adrenaline. Daarna liep ik flabbergasted over de Wallen. Ik had gewoon een fucking tattoo van Hankie Pankie, de tattookoning van Europa!