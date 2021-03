Pieter Omtzigt wil het over de inhoud hebben, net als zijn CDA

Liever dan ingaan op de zoveelste vraag over de scheve schaats van de CDA-voorman in Thialf of diens koel ontvangen idee voor een kortere duur van de WW, praat hét Tweede Kamerlid van de affaire over de kinderopvangtoeslag over Een nieuw sociaal contract. Daarvan signeert hij in boekhandel Het Colofon in Arnhem donderdagmiddag een aantal exemplaren.