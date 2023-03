Pleidooi voor jaarlijkse screening 55-plussers: ‘Meeste beroertes zijn te voorkomen’

Bas kreeg een beroerte op 27-jarige leeftijd: ‘Eigenlijk was ik alles kwijt wat mijn leven zin gaf, maar nu word ik vader’

VIERLINGSBEEK - In 2017 raakte Bas Wijnen op 27-jarige leeftijd halfzijdig verlamd door een herseninfarct. Hoe is het met hem vijf jaar later? ,,Ellen veroveren, daar ben ik het meest trots op. Ze is nu zwanger, 1 juni gaan we trouwen.”