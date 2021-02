Pleyade bouwt compleet nieuwe woonwijk in Arnhem-Zuid met ‘uniek concept’

Pleynkwartier is de werktitel van de nieuwe buurt, die zal worden gebouwd aan de Slochterenweg in Vredenburg, de plek waar exact tien jaar geleden het verpleeghuis Martinushof werd gesloopt. Sinds 2015 is daar Pleyade Revalidatie gevestigd, in een tijdelijk onderkomen. Omwonenden zijn gisteravond via een onlinebijeenkomst geïnformeerd over de plannen.