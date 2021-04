Welke straf krijgt Gerrit H. voor doden van zwangere Naomi? ‘Als mijn vrouw er achter komt, knal ik je af’

Hij had een buitenechtelijke relatie met de moeder van twee jonge kinderen en zij was zwanger van hem geworden. ,,Ze wilde de plek van mijn vrouw innemen, dacht dat er een kist met goud klaarstond’’, zei de juwelenhandelaar op zijn strafzitting twee weken geleden.



De relatie begon in april vorig jaar. Toen bleek dat ze in verwachting was geraakt, wilde hij dat ze abortus pleegde. Zij reageerde dat ze het kind wel alleen zou opvoeden.



Hij werd boos en zou haar hebben bedreigd met woorden als: ‘als je het niet weg laat halen, schiet ik je kapot’. En: ‘Als mijn vrouw er achter komt, knal ik je af.’ Naomi stapte naar de politie en deed aangifte van meerdere doodsbedreigingen.