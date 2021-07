Brand bij ’t Taphuys in Arnhem, brandweer rukt massaal uit

ARNHEM - Bij ’t Taphuys in het centrum van Arnhem heeft zaterdag aan het eind van de ochtend een brand gewoed. De schade lijkt mee te vallen; er was vooral rook. Wel trok het incident veel bekijks.

Rond 11.30 maakte het aanwezige personeel melding dat er brand was ontstaan in de afzuigkap in de keuken. Politie en brandweer rukten vervolgens massaal uit naar de horecagelegenheid aan het Jansplein.

Er kwamen onder andere vier brandweerwagens, waaronder een hoogwerker, ter plaatse om de brand te bestrijden. Een deel van de afzuiging zou gedemonteerd zijn, aldus een brandweerwoordvoerder.

Geen gasten

Tijdens de brand waren er nog geen gasten. Wel was er personeel aanwezig. Deze medewerkers staan nu buiten te wachten totdat ze weer aan het werk kunnen. De vraag is of ’t Taphuys vandaag nog opengaat. Dat is onduidelijk.

Omdat de horecagelegenheid zich in het hart van de stad bevindt, trok het incident veel bekijks. Veel centrumbezoekers stonden even stil om te kijken wat er aan de hand is.

Ook aan de andere kant van het gebouw is politie en brandweer aanwezig.