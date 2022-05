Brand in afzuiginstallatie, Arnhems restaurant ontruimd

Nieuwe waterwin­ning: sneller duidelijk­heid voor agrariërs, minder beperkin­gen, maar zelfde gebieden

Het moet binnen drie tot vijf jaar duidelijk zijn hoe groot exact enkele nieuwe waterwingebieden in Gelderland zullen worden. De provincie wil daarmee sneller helderheid aan met name agrariërs verschaffen. Tot dat die helderheid er is, komen er bovendien minder beperkende maatregelen.

