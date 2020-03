Brand in wagen op woonwagenkamp in Arnhem-Zuid: bewoners op tijd buiten

Meerdere coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen: Rijnstate in Arnhem telt er twee, Gelderse Vallei één

16:33 ARNHEM / EDE - Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem heeft zaterdag twee nieuwe corona-patiënten opgenomen. Volgens het ziekenhuis zijn zij niet in contact geweest met andere patiënten. Het gaat om een nieuwe patiënt uit de omgeving en daarnaast een Brabantse patiënt die in eigen provincie niet verpleegd kon worden. Ook in Gelderse Vallei is een nieuwe patiënt opgenomen die na een test met het coronavirus besmet bleek.