Brand op twaalfde verdieping galerijflat in Arnhem; brandweer ontruimt tien woningen

kw37 Franse school was niks voor Niels, metalen beelden maken hem gelukkig: ‘Een beeld is tastbaar’

Hij vormt er ‘heavy metal’ om tot ‘kreten in de ruimte’. Beeldhouwer Niels van Bunningen hoopt op het behoud van kunstwerkplaats KW37 in Arnhem. ,,Ik denk dat dit een prachtige plek is om op te groeien, met groen, dieren en interessante mensen waar je wat van kunt leren.”