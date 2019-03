Slaap zacht bij Ben en Cor in het Arnhemse Musiskwar­tier

2 maart ARNHEM - Er is nog altijd sprake van leegstand in het Arnhemse Musiskwartier. Maar met de komst van Sleep & More is sinds zaterdag in ieder geval het twee verdiepingen tellende oude pand van Ziengs Schoenen weer gevuld.