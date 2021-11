Branden in Arnhemse Geitenkamp, politie zoekt de daders

DUNO in gemengde vierde divisie? ‘Liever niet, zaterdag is veel sterker’

DOORWERTH - De KNVB is van plan de vier hoofdklassen in het amateurvoetbal na dit seizoen op te heffen. Daarvoor in de plaats komen vier vierde divisies, met in elke klasse zowel zaterdag- als zondagclubs.

18 november