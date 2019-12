Brandende Mercedes op Apeldoornseweg in Arnhem: politie vermoedt brandstichting

VIDEO Nog geen blaren voor 3FM-dj Sander Hoogen­doorn: ‘Genoeg mensen op de been in Arnhem’

21 december ARNHEM - Een paar honderd man haalt zaterdagmiddag rond de klok van twee met veel gejuich de twee 3FM-dj's Frank van der Lende en Eva Koreman binnen op de Korenmarkt in Arnhem. De twaalfde etappe van de Serious Request-estafette van Goes in Zeeland naar de stad Groningen zit erop. In Arnhem gaven de twee dj's het stokje door aan Sander Hoogendoorn en Herman Hofman. Zij wandelen van Arnhem naar Dieren.