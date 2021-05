Brandhaarden door drukke parken op Koningsdag? In Arnhem zijn wel meer jongeren besmet

ARNHEM - Waar in Amsterdam Koningsdag zorgde voor een golf van besmettingen, lijkt dat in deze regio niet het geval. In Arnhem, waar het bij een demonstratie en in het Sonsbeekpark zeer druk was, zijn er niet veel nieuwe besmettingen terug te leiden op die samenkomsten. Wel raken er steeds meer jongeren besmet.

Bij nieuwe positieve testen probeert de GGD met bron- en contactonderzoek er achter te komen hoe iemand is besmet. In Amsterdam bleek uit een reeks van die onderzoeken dat veel besmettingen terug te leiden waren op massale samenkomsten met Koningsdag. In de persconferentie van dinsdagavond sprak premier Mark Rutte over zeventien clusters van besmettingen die rechtstreeks terug te leiden zijn naar feesten in de hoofdstad.

Wel meer besmettingen bij jongeren, maar zonder oranje tintje

Over die samenkomsten waren veel zorgen en dat blijkt terecht, zei Rutte dinsdagavond. Maar niet alleen in Amsterdam waren er feesten. In Arnhem was met koningsdag zo druk in Park Sonsbeek, dat de politie besloot in de avond het park te ontruimen. Ook was er veel publiek bij een demonstratie in de binnenstad.

Al die bijeenkomsten waarbij mensen vaak dicht op elkaar stonden, hebben hier echter niet geleid tot grote besmettingsclusters. Tenminste, dat blijkt niet uit de cijfers van de GGD in de regio Gelderland-Midden, waar onder meer Ede en Arnhem onder vallen. ,,We zien wel een stijging in het aantal besmettingen onder de groep 20-29 jarigen’’, zegt een woordvoerder van de GGD. ,,Maar we kunnen dat niet 1 op 1 koppelen aan Koningsdag.’’

Wel steeds meer besmettingen bij jongeren.

Al enkele weken stijgt het aantal besmettingen onder jongeren, waar in andere leeftijdsgroepen het aantal besmettingen juist daalt. ,,Vanuit bron- en contactonderzoek weten we dat er meer besmettingen op feestjes plaatsvinden en ook dat het aantal nauwe contacten bij de jonge leeftijdsgroepen relatief hoog is’’, zegt de woordvoerder. Over de vele besmettingen op feestjes luidde de GGD in Noord- en Oost-Gelderland afgelopen dinsdag al de noodklok.

Volledig scherm Drukte in het Sonsbeekpark op een zonnige Koningsdag. In de avond moest het park worden ontruimd vanwege de drukte. © Erik van 't Hullenaar