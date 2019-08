Brandweer doet opmerkelijke vondst na brandmelding in Arnhemse garagebox

Update Renault in Arnhemse Rijkers­woerd gaat in vlammen op: politie vermoedt brandstich­ting

9:08 ARNHEM – In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een autobrand gewoed op een parkeerplaats. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.