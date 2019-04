Brandweer heeft handen vol aan buitenbrandjes

OM wil 3 jaar voor oplichten pedoseks­zoe­kers en schot

17:27 ARNHEM – Een 46-jarige Arnhemmer zou 3 jaar cel moeten krijgen voor het afpersen, oplichten en bestelen van drie mannen op leeftijd die interesse hadden in seks met minderjarigen. Dat eiste de officier van justitie woensdag voor de rechtbank in Arnhem. De aanklager eiste de straf ook voor het dreigend lossen van een schot op de Rosendaalseweg in november 2018.