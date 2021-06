Brandweer helpt bewoonster die krap bij kas zit met hoogwerker: ‘een leuke oefening’

De vrouw belde vrijdag in paniek de politie nadat de deur van haar flat in de wijk Presikhaaf om onbekende reden achter haar was dichtgevallen zonder dat ze een sleutel bij zich had.



Volgens de politie Arnhem-Noord was het inslaan van een ruit om de woning weer binnen te komen, geen optie omdat de vrouw ‘erg weinig te besteden’ heeft. Echter: ‘De woningbouw vertelde ons dat ze geen ruitje gaan vergoeden als deze werd ingeslagen’, aldus de politie op Facebook.



Op het balkon van het appartement stond nog wel een deur open, maar daar kon de vrouw niet zomaar bij. Daarop werd de brandweer benaderd, die met de hoogwerker uitrukte om de Arnhemse uit de brand te helpen. ‘Dit is natuurlijk niet de normale werkwijze maar de brandweer vond het een leuke oefening’, aldus de politie.