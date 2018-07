Brandweer kampt met topdrukte

Mo­de-evenement State of Fashion in Arnhem eindigt 'met kleine plus'

8:14 ARNHEM - Het hoogwaardige mode-evenement State of Fashion in De Melkfabriek in Arnhem is zondag afgesloten zonder een financieel tekort. State of Fashion speelt in elk geval quitte. Maar hoofd projecten Esther Muñoz Grootveld gaat ervan uit dat het mode-evenement zelfs met een kleine plus eindigt.