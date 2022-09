Brandweer redt hondje Maya van onder stalvloer: ‘We waren bang dat ze was overleden’

Maya schoot waarschijnlijk achter een konijn aan, dat een gat had gegraven onder de stal. Het hondje kon alleen niet meer onder de vloer vandaan komen. De brandweer moest een gat in de vloer maken om de trouwe viervoeter te bevrijden. ,,Dat ging met grof geweld”, zegt baasje Monique. ,,We waren bang dat ze was overleden, omdat we haar al een half uur niet meer hoorden.”

Dierenambulance was al onderweg

Het beestje kwam er zonder kleerscheuren vanaf. ,,De dierenambulance was al onderweg, maar dat was gelukkig niet nodig.”



Maya is met haar baasjes herenigd in de auto om op te warmen. De eigenaressen van Maya zijn dol blij dat hun lieveling ongedeerd is gebleven. ,,We gaan haar extra vertroetelen", zegt Monique. ,,En we maken alles dicht voordat we haar weer rond laten lopen.”