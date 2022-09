Brandweer redt hondje Maya van onder stalvloer

Maya schoot waarschijnlijk achter een konijn aan, dat een gat had gegraven onder de stal. De brandweer moest een gat in de vloer maken om de trouwe viervoeter te bevrijden. Het beestje kwam er zonder kleurscheuren vanaf.



Maya is met haar baasjes herenigd in de auto om op te warmen. De eigenaressen van Maya zijn dol blij dat hun lieveling ongedeerd is gebleven.