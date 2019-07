Brandweer rukt groot uit voor gaslek op industriepark Arnhem

‘Schrijven­de rechter’ Karsten Gilhuis debuteert met misdaadro­man

13:56 ARNHEM - Karsten Gilhuis is rechter in Arnhem. Sinds kort is hij ook schrijver. Hij debuteerde onlangs met de misdaadroman De Overtreding. ,,Als ik geen rechter of advocaat was geweest, had ik deze roman niet kunnen schrijven.”