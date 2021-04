Brandweer rukt uit met hoogwerker en beukt deur huis in om alarmerend ‘sissend geluid’

Te weinig woningen en te weinig groen: woningbouw­plan Whemedreef afgekeurd

16 april ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad is zo ontevreden over het nieuwe woningbouwplan Whemedreef aan de noordelijke Immerlooplas in Arnhem-Zuid, dat het van tafel is geveegd. De politiek wil meer huizen en er moet meer groen worden gespaard.