Brandweer tuigt zeven droneteams op: nu ook 's avonds zoeken naar vermiste personen

Update Man gewond bij steekpar­tij in Arnhem, twee verdachten aangehou­den

16:55 ARNHEM - Bij een steekpartij op de Johan de Wittlaan in Arnhem is dinsdag even na 11.00 uur een man gewond geraakt. Rond 13.30 uur meldde de politie daarvoor twee verdachten te hebben aangehouden aan de Massenweg in Rheden. Het gaat om een 31-jarige man uit Rheden en een 23-jarige Arnhemmer.