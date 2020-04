Brandweer vindt geen slachtoffers na uitslaande brand in lege woning Arnhem

Volgens René Bierman van Veiligheidsregio Gelderland-Midden hebben buren rond 19.50 uur een knal gehoord waarna de benedenverdieping van het huis in een keer in lichterlaaie stond. Dat zou kunnen duiden op brandstichting.

Niet uit te sluiten was dat er toch nog iemand in de woning was op het moment dat de brand begon. Iets na 20.30 uur landde daarom de traumaheli vlak in de buurt van de woningbrand in Park Angerenstein. Ook stonden al twee ambulances in de buurt.