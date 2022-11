Brandweer waarschuwt: aantal natuurbranden zal toenemen. ‘We moeten nu aan de slag’

Sinds het afgelopen voorjaar woedden er 750 natuurbranden in Nederland, waarvan sommige grote gevolgen hadden. Zo moest in Ouddorp een vakantiepark worden ontruimd wegens een duinbrand. In Mariapeel had de brandweer in augustus de grootste moeite om de smeulende brandhaarden te bereiken. Een deel van de snelweg A28 ging op slot na een reeks bermbranden.