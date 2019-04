Brandweerduikers Arnhem vinden niemand in te water geraakte auto

Omgeduwde kluisjes, eieren op de muur: Arnhemse school stuurt leerlingen naar huis na chaotische exa­menstunt

14:21 ARNHEM - Na een uit de hand gelopen examenstunt zijn de leerlingen van het Montessori College in Arnhem deze vrijdag naar huis gestuurd. Enige chaos is bij examenstunts is gebruikelijk, maar dit werd te veel, zegt directeur Sander Luttje.