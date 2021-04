‘Breaking Bad’ in Arnhem: inval in drugslab levert politie miljoenenvangst aan chrystal meth op

Vandalisme, afval en slijtage: Arnhems grootste park lijdt onder enorme populari­teit

7:20 Park Sonsbeek is Arnhems populairste attractie. Uit metingen met warmtesensoren bij de vijftien entrees van het park blijkt dat in 2020 dik twee miljoen mensen het park hebben bezocht. Dat is bijna twee keer zo veel als Burgers’ Zoo in een goed jaar haalt.