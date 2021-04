‘Breaking Bad’ in Arnhem: inval in drugslab levert politie miljoenenvangst aan crystal meth op

Update + Video Groot crystal meth-lab gevonden in Arnhem: miljoenen euro’s aan drugs gevonden, tweede verdachte na bijna een dag uit pand gehaald

18:41 ARNHEM - Met grof geschut viel een zwaarbewapend arrestatieteam donderdagavond een grote loods in Meinerswijk in Arnhem binnen. Daar vond de politie een professioneel crystal meth-lab. Bij de inval werd een 34-jarige man gearresteerd die zich had verstopt in een systeemplafond. Vrijdag aan het einde van de middag hield de politie een tweede verdachte aan in het gebouw.