Brede welvaart in Arnhem laagste van heel Gelderland

Ontvoering in Arnhem is na een maand nog niet opgelost, politie vraagt om tips

Een ontvoering van korte duur: in de nacht van 30 juni op 1 juli werd een man in Arnhem aan de Serooskerkewal in een bestelbus gedwongen. Diezelfde nacht was hij weer in veiligheid. De politie vraagt nu mensen met tips om zich te melden.