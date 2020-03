Breedband Arnhem heeft het razend druk nu iedereen thuis werkt

De 28 medewerkers van het Arnhemse bedrijf besloten zelf uit voorzorg tien dagen geleden al om thuis te gaan werken. ,,Wij zijn daar digitaal goed op ingericht en hadden binnen een middag alles voor elkaar", zegt marketingmanager Liza Zeilstra. ,,Vanaf dat moment kregen we ook steeds meer telefoontjes van organisaties en bedrijven die hetzelfde wilden gaan doen.”

De vlekkeloze techniek die het mogelijk maakt om dit Gelderlander-stukje op een laptop thuis te tikken en zonder haperingen op de goede plek af te leveren voor website of krant is helemaal 2020, maar niet overal vanzelfsprekend. Laat staan de moderne communicatietechnologie waarmee je thuis kunt vergaderen met je collega's in hun thuiskantoortje, eetkamer of keuken, terwijl je ze live ziet.

Veel klanten hebben al een back-upplan

Breedband maakt zulks mogelijk bij zeshonderd bedrijven en organisaties, voor een flink deel in de Gelderse regio. En waar het thuiswerken nog niet gesmeerd genoeg loopt, draagt het bedrijf oplossingen aan. Zeilstra: ,,Heel veel klanten hebben al wel een back-upplan voor dit soort noodsituaties. Zij zijn er op ingericht om mensen thuis te laten werken. Er wordt wel naar het upgraden van verbindingen gevraagd.”

Technici van het bedrijf kunnen daar in veel gevallen op afstand in voorzien. Met een grotere bandbreedte verloopt de communicatie via de internetverbinding een stuk soepeler. ,,Wij hebben zelf elke dag op het middaguur een meeting", zegt Zeilstra. ,,Dan wil je graag storingsvrij vergaderen en maak je liever niet mee dat het overleg hapert of vastloopt door gebrekkige techniek.”

Pleyade vroeg om upgrade van verbinding

Ouderenzorgorganisatie Pleyade behoort tot de klanten die vorige week vroegen om een upgrade van de internetverbinding, om het thuiswerken van collega's van de ondersteunende diensten te perfectioneren. Voor CCV, het Arnhemse bedrijf dat internationaal automatisch, elektronisch en online betalen mogelijk maakt, werd hetzelfde gedaan.

Volledig scherm Impressie van het nieuwe onderkomen van Breedband, nabij Stationsplein West van Arnhem Centraal. Inmiddels werkt Breedband alweer enige tijd vanuit die locatie. © Ruland Architecten

Bij IA Groep, ingenieurs- en architectenbureau uit Duiven, verhoogde Breedband de internetverbinding van 100 Mbit naar 500 Mbit. Van het personeel werkt 80 procent sinds donderdag thuis, via een eigen platform en een VPN-verbinding. Alle 54 personeelsleden van architectuur- en stedenbouwbureau Wiegerinck uit Arnhem zitten sinds donderdag thuis te werken via een 500 Mbit-internetverbinding en overleggen met elkaar via het bel- en vergaderprogramma Teams van Microsoft Office 365.

Virusaanvallen op netwerken

Breedband heeft van internetinfrastructuur en -onderhoud en werken in de ‘cloud’ zijn business gemaakt. De coronacrisis is een uitzonderlijke gebeurtenis die het belang van deze techniek onderstreept. Al wil het niet zeggen dat de ICT-onderneming de uitdaging niet aan kan. Zeilstra: ,,We hebben vaker gebeurtenissen met een grote impact gehad, zoals virusaanvallen op digitale netwerken of grote internetstoringen. Dat zijn óók scenario's waarin wij mensen helpen.”