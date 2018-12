Brenda is gezicht van ‘De Gele Hesjes Arnhem’: ‘Ik houd geen cent over’

380 mensen zijn er inmiddels lid van uw Facebookgroep De Gele Hesjes Arnhem. Waar willen jullie tegen demonstreren?

,,Ook in Arnhem worden grote groepen benadeeld door het systeem dat we in Nederland hebben. Ik zie mensen om mij heen die aan het einde van de maand honger hebben, omdat het geld op is. Rekeningen kunnen ze niet meer betalen.’’



Waar bent u persoonlijk boos over?

,,Ik heb een klein contract in de ouderenzorg, verder vult de gemeente het bedrag aan tot de hoogte van mijn uitkering. Dat betekent dat ik er dus niets op vooruit ga, ten opzichte van de tijd dat ik alleen een uitkering had. Dat motiveert mij totaal niet, want ik werk dus voor niets. Ik ben een alleenstaande moeder met een autistische zoon. Ook zorg ik voor een hond en twee katten. Ik houd geen cent over.’’



Er is toch heel veel werk in de ouderenzorg? Waarom gaat u niet fulltime aan de slag?

,,Omdat ik een participatiebaan heb, dan werk je maar een aantal uren per week. Het is voor een ouderenzorg instelling goedkoper om twee mensen met een participatiebaan aan te nemen dan één fulltime kracht. Dat bedoel ik dus met ‘het systeem’ dat niet deugt.’’