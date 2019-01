Brexit en Blackburn Rovers in de Pegasus Pub in Arnhem

Van fraude verdachte oud-eigenaar GelreDome weer vrij: ‘Ik ben moe, op’

16:09 De gevallen vastgoedbaas Ger Visser (65) uit Gorssel mag zijn proces voorlopig in vrijheid afwachten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Visser zat al drie maanden vast, omdat hij volgens het OM op grote schaal documenten zou hebben vervalst rondom de ondergang van zijn bedrijf Eurocommerce, dat bekende panden in Arnhem bezat.