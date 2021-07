Bridge to Liberation 2021 gaat door; maar niet op de brug en niet met 20.000 bezoekers

En net als voorgaande jaren is ook het gezelschap Introdans van de partij, net als orkest Phion. ,,Het wordt weer een bijzondere editie’’, zegt zakelijk directeur Marieke van Kessel. Het publiek krijgt B2L op 17 september op grote schermen te zien op locaties als Musis, bioscoop Pathé, Olympus College, Eusebiuskerk, Huis der Provincie en het gemeentehuis van Arnhem.



Bezoekers kunnen volgens Van Kessel in elke zaal ook genieten van een live voorprogramma, dat bestaat uit muziek, dans en/of theater. Omroep Gelderland zet B2L live op televisie uit. Vorig jaar tijdens de coronapandemie werd B2L voor beperkt publiek gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De jaren ervoor was de John Frostbrug het decor. Nu de versoepelingen in volle gang zijn, verplaatst de organisatie het spektakel toch niet naar de brug. Volgens Van Kessel is dat nog niet mogelijk. ,,Volgend jaar zullen wij weer terugkeren naar de oevers van de Rijn.”

Dat hoopt ook artistiek directeur Alvin Williams van B2L. Het publiek zou aan de voet van de John Frostburg hetzelfde programma voorgeschoteld krijgen als deze editie. Zij het dat daar 20.000 bezoekers bij aanwezig zouden kunnen zijn. ,,Wij hebben eerst het concept voor het programma bedacht. Vervolgens hebben wij ons over de locaties gebogen”, zegt Williams.

Later wordt bekendgemaakt waar de artiesten optreden. Oud-journaalpresentatrice Dionne Stax is de gastvrouw van de avond. Zij zal gesprekken voeren met artiesten, gasten en bezoekers. Eén van de gasten is oud-Vitessespeler Theo Janssen. Hij is gefilmd tijdens een ontdekkingstocht door de stad waarbij het verleden en heden samenkomen.

De wandeling van Janssen is vooraf opgenomen. Williams zegt dat er meer films worden vertoond die eerder zijn geschoten. ,,Maar het grote verschil met voorgaande edities is dat wij dit keer niets hebben nagespeeld. Dat gebeurde voorgaande jaren wel. Scènes uit de Tweede Wereldoorlog werden nagebootst door acteurs en vrijwilligers. Nu maken wij filmopnamen vanuit het heden."

Williams geeft een voorbeeld. ,,We laten een tiener praten met iemand die nu 90 is. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was zij ook tiener. Tijdens de bezetting ging het leven door, maar wel met beperkingen. Daarover praten zij. Die tiener van nu heeft door de coronapandemie ook moeten leven met tal van beperkingen. Zo komen de verhaallijnen van toen en nu bij elkaar en ontstaan er parallellen."

Het thema van de B2L 2021 is ‘Generaties’. Dat loopt als een rode draad door de avond heen. Zo worden families uitgenodigd en zal Stax met aanwezige generaties in gesprek gaan. ,,Met opa’s en oma’s die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en kleinkinderen, die door de coronauitbraak niet bij hun grootouders op bezoek konden", zegt Van Kessel.

De basis van Bridge to Liberation blijft de Slag om Arnhem. Daar wordt door middel van muziek, dans, theater, gesprekken en filmopnamen uitgebreid bij stilgestaan. ,,Wij hebben het over de periode vlak voor de oorlog begon, de tijd tijdens de bezetting, de evacuatie, de vrijheid en de wederopbouw. Dat zijn en blijven de pijlers van Bridge to Liberation", zegt Williams.

Bridge to Liberation is te zien via de livestream op bridgetoliberation.nl en Omroep Gelderland.

Bridge to Bridge De Bridge to Bridge, Arnhems grootste hardloopevenement in het tweede weekeinde van september, is terug op de kalender. Na de afgelasting vorig jaar vanwege corona kan het tweedaagse spektakel, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dit jaar wel weer doorgaan. De plannen zijn al enige tijd klaar en de inschrijving voor de diverse afstanden is inmiddels ook geopend. Het programma van de Bridge to Bridge begint zaterdag 11 september met de Airborne Freedom Trail. Vanaf Papendal gaan de lopers over voornamelijk onverharde paden richting de finish op de John Frostbrug. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 18, 28 en 45 kilometer. Op zondag 12 september wordt gestart op de brug, waar in de Tweede Wereldoorlog de hevige gevechten hebben plaatsgevonden. De jeugd kan kiezen uit de afstanden 0,8, 1,6 en 3,2 kilometer. Vervolgens zijn er de wegwedstrijden over 5 en 10 kilometer en over 10 Engelse mijlen.