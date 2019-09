Bridge to Liberation barst uit zijn voegen

updateARNHEM - Er was geen plekje meer vrij vrijdagavond op de Arnhemse Rijnkade. Duizenden Arnhemmers keken tezamen met een grote groep Britten naar de Bridge to Liberation Experience. Terwijl honderden teleurgestelde bezoekers vertrokken omdat er geen plek meer was, genoten de circa 22.000 mensen die wel een plek vonden van een indrukwekkende en ontroerende show.

Het verhaal van de Slag om Arnhem werd verteld vanuit soldaten. De angst van de Duitsers voor de geallieerden, de twijfel van de Polen en de wil van de Engelsen om te vechten na een lange tijd van verveling.

Lange rij veteranen

‘Op een slagveld voelt winnen ook als verliezen’ klinkt er na het zien van een Duitse soldaat in doodsangst. Op de John Frostbrug staat een lange rij veteranen van verschillende generaties. Op de Stadsblokken stappen veteranen uit een Chinook.



Vuurwerk dat de lucht wordt ingeschoten tijdens de show komt als kleine parachutes weer naar beneden. Het Gelders Orkest speelt de sterren van de hemel, artiesten als André Hazes en Do ontroeren het publiek. Waar op de ene plek mensen met bier in handen genieten van een gezellig avond uit, is de sfeer op andere plekken stil en overheerst de ontroering.

Echte helden

Wie zijn de echte helden van de oorlog? De soldaten die komen bevrijden? Of de burgers die stand houden, ondanks honger, armoede en oorlog? klinkt er over de Rijn. Romy Monteiro zet het nummer Hero in van Mariah Carey. In interviews op beeld die volgen doen soldaten uit Engeland, Polen, Nederland én Duitsland gelijkwaardig hun verhaal, zonder dat er sprake is van een dader of slachtofferrol. Er volgt een groot applaus.

Nooit eerder liepen Arnhemmers zo warm voor de herdenkingsavond Bridge to Liberation. ,,Volgend jaar moet ik vooraf met een slaapzak op de Rijnkade bivakkeren’, klaagt een vrouw die niets kan zien. ,,Heb je ooit zoveel mensen hier gezien? Wat is dit ineens?’ roept een ander.



Het kleine stukje op de Rijnkade is te klein voor 22.000 mensen. De geluksvogels die wel een mooie plek vonden keerden met een bijzonder gevoel huiswaarts. Met de boodschap van de Britse historicus Dan Snow nog vers in het geheugen: Laten we verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid die we nu hebben, laten we bruggen bouwen van begrip en liefde.