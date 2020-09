Bridge to Liberation ook als 'screen-experience’ een sfeervol evenement

Schuld hieraan was natuurlijk de corona-epidemie. Het massaspektakel moest dit jaar een klein evenement worden, geheel in strijd met zijn aard. Toch ging het evenement door, al moesten de meeste belangstellende er kennis van nemen via Omroep Gelderland of een live stream op de website van de Bridge to Liberation Experience. Het was desondanks een indrukwekkend evenement.