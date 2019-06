Bridge to Liberation zoekt ‘Hugh Jackman’ en ‘voetballertjes (rustig)’

Bij die omschrijving van die rol denken de makers van de film die straks op vrijdag 20 september bij het evenement zal worden vertoond ter gelegenheid van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem, dus aan Hugh Jackman. De Australische acteur is onder meer befaamd van zijn rol in de reeks ‘X-Men’-speelfilms. Daarin speelt hij de rol van Wolverine.

Het thema dat dit in 2019 centraal staat bij Bridge to Liberation Experience is ‘Meerdere gezichten’. Optredens komen van onder andere André Hazes junior, Alain Clark, Romy Montero, Eric Corton, Dan Snow en Tre Voci. Zij zullen worden begeleid door Het Gelders Orkest en dansers van Introdans. Binnenkort worden namen bekend gemaakt van nog twee deelnemende artiesten.

Mooi maar niet dom

De rol van ‘stille held’ is niet de enige waarvoor de producenten van Bridge to Liberation Experience bij de John Frostbrug in Arnhem nog acteurs zoeken. Via een oproep hopen ze verder bijvoorbeeld te stuiten op een ‘man in een volkswijk (in goede conditie)’, een ‘jonge vrouw (mooi maar niet dom)’ en een piloot ‘met een ontzettend goede kop!’.