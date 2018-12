Britse Airborneveteraan Slag om Arnhem Dennis Collier overleden

De in Burton upon Trent in Engeland geboren Collier nam vrijwillig dienst in het Britse leger. Hij vocht als parachutist in Caen tijdens D Day en later tijdens de Slag om Arnhem.



In een op de website WarGen over de Britse oorlogsgeneratie gepubliceerd interview maakte Collier gewag van de hopeloze strijd tegen een Duitse overmacht van ‘tien tegen één’ en man-tegen-man gevechten. Na vier dagen strijd stuitte hij met een kameraad ‘in het dichte bos van Oosterbeek’ op twee Duitsers.



,,Ons was verteld dat we alleen jongens van de Hitler Jugend zouden treffen. Dat waren het niet. Ze leken een jaar 60. Ze liepen op ons af met hun geweren. Mijn maat Eric schoot een van hen neer met de ene kogel die hij nog in zijn geweer had. Ik had geen kogels meer. De man kwam op me af. Ik duwde zijn geweer weg en stak hem met mijn mes dood. Ik heb daar de rest van mijn leven spijt van gehad. Want toen we de geweren van die oude mannen oppakten bleek ze niet gelaten te zijn.” Collier kampte later met terugkerende nachtmerries over de steekpartij. Iedere keer velde hij over zichzelf een oordeel als hij badend in het zweet wakker werd. ,,Dat was moord.”