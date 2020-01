Britse band zamelt bij concert eten in voor Voedselbank Arnhem

VideoARNHEM - De Britse folkpunkband Ferocious Dog zamelt donderdag 23 januari tijdens hun concert in poppodium Luxor Live voedsel in voor de Voedselbank Arnhem. Arnhem is niet de enige stad waar zij zogenaamde ‘Food Drops’ houden voor minder bedeelden. Sinds 2015 is het vaste prik voor de band.

De actie is ontstaan nadat de zoon van zanger Ken Bonsall in maart 2012 zelfmoord pleegde. Hij had last van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) nadat hij terug kwam van een missie in Afghanistan.



Toen Bonsall en zijn vrouw ontdekten dat veel militairen met dezelfde diagnose niet genoeg hulp krijgen, kwamen zij in actie. Ze zagen vooral dat veel ex-militairen op straat belanden en daar een uitzichtloos bestaan leiden.

Steun voedselbank

Nu steunen zij bij al hun concerten een lokale voedselbank of een lokale daklozenopvang. Het liefst met eten dat mensen thuis nog hebben liggen.

Sigrit Janssen, fan van de band en organisator van de Nederlandse Food Drops, vertelt dat veel fans automatisch voedsel meenemen voor de actie. ,,Het is een deel geworden van het optreden. Een traditie. We halen per optreden zes tot acht kratten aan eten op. Sommige fans komen zelfs met tassen vol etenswaren.”



Janssen staat met medewerkers van de Voedselbank straks in de hal van Luxor Live het houdbare voedsel in te zamelen. Ze vertelt dat de gedachte achter de inzameling bij de band past. ,,Ze geven ontzettend om de medemens en vinden het zelf mooi om te zien dat mensen die eigenlijk het minst hebben, nu het meest geven. Dat maakt indruk op ze.”

Quote Sommige fans komen zelfs met tassen vol etenswaren. Sigrit Janssen, Coördinator van de voedselactie

Concert voor daklozen

Naast de acties tijdens hun concerten, gaat de band ook op bezoek bij daklozen. ,,Zo hebben ze in Zwolle in een daklozenopvang een concert gehouden. Vanuit de gedachte dat deze mensen geen geld hadden om het concert bij te wonen.”



De Voedselbank geeft aan dat ze producten als pasta, zilvervliesrijst en eten in blik goed kan gebruiken. Toiletartikelen zijn ook welkom. Caroliene van der Sluis van de Voedselbank is blij met de extra aandacht.