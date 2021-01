Britse veteraan speelde grote rol bij eerherstel ‘zondebok Market Garden’ die waarschuwde voor tanks Waffen SS

Dat onthult Arno Baltussen, voorzitter van de Stichting Driel-Polen . ,,Hij was betrokken bij een inzamelingsactie namens de Britse veteranen voor een monument ter ere van Sosabowski dat in 2006 in Driel werd onthuld tijdens de Airborneherdenkingen”, vertelt Baltussen. Hij werd daarbij ondersteund door de Britse oorlogsveteraan Tony Hibbert.

Stoorzenders in overmoedig aanvalsplan

Baltussen koestert een toespraak hierover die Urquhart hield tijdens een diner ter ere van generaal Sosabowski in restaurant Residence Rosendael in Rozendaal op 15 september 2006. ,,Die brief willen we nu opnemen in ons digitaal archief, in het Engels, Nederland en Pools.”