Broei veroorzaakt brand in afvalloods bij Sita in Duiven: schade blijft beperkt

Hoge straffen geëist tegen ‘bende’ uit winkels stelende Arnhemse asielzoe­kers

16:02 ZUTPHEN/ ARNHEM - In de zaak tegen twee asielzoekers (45 en 49 jaar) uit Wit-Rusland, verblijvend in het azc in Arnhem, is er volgens het OM sprake van mobiel banditisme. De mannen bezochten op 25 april twee supermarkten in Lichtenvoorde en Groenlo.