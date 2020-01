Broer overlevende Arnhemse Villamoord vraagt hulp aan minister-president Mark Rutte

Dat stelt Bernd Ebbo Visser in een open brief aan minister president Mark Rutte. Hij is de broer van Eline, de vrouw die de roofmoord in 1998 overleefde. Dat Rutte antwoord geeft is onwaarschijnlijk. Hij gaat niet over politie en justitie.

Bij de Villamoord werd Geke van ‘t Leven doodgeschoten. Eline was op bezoek in de villa. Ze moesten van de overvaller in de slaapkamer op bed gaan liggen, waarna tweemaal werd geschoten.

Woede over de documentaire

De familie Visser is woedend op de makers van de documentaireserie die wordt uitgezonden door de KRO-NCRV. In de derde aflevering wordt Eline door de makers neergezet als potentiële dader, stelt haar broer. Hij wil elke twijfel wegnemen. ,,Voor eens en altijd.” Broer en zus overwegen juridische stappen en eisen dat KRO-NCRV de documentaire terugtrekt.

Documentaireregisseur Joost van Wijk wil laten zien dat het politie-onderzoek naar de Arnhemse Villamoord aan alle kanten rammelt. Daarbij worden ook vraagtekens gezet bij de verklaring van Eline.

,,Op geen enkele manier wordt met een beschuldigende vinger naar Eline gewezen”, stelt echter hoofdredacteur Henk van der Aa van de KRO-NCRV. ,,Wij hebben niet gesteld dat Eline bewust heeft gelogen of zaken heeft verdraaid of nog erger. Journalistiek komen we tot de conclusie dat ook op deze punten extra onderzoek nodig is.”

Schuldig of onschuldig?

In de Arnhemse Villamoord zijn mogelijk onschuldige mensen veroordeeld. Negen Turkse mannen moesten jarenlang de cel in. Mogelijk gebeurde dat op basis van valse bekentenissen. De Hoge Raad moet nu gaan besluiten of de zaak helemaal over moet.