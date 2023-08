Broers Stijn en Paul nu ook politiek bijna herenigd: ‘Wij zullen elkaar nooit naaien’

Onder­zoek­team Dodenspoor­lij­nen helpt generaties bij speurwerk naar verleden waarover opa altijd zweeg

Op landgoed Bronbeek in Arnhem herdenken vier generaties zaterdag de slachtoffers van de Dodenspoorlijnen in Birma, Siam en Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog. De mannen die het overleefden, spraken bijna nooit over hun leed en hun kinderen wilden geen oude wonden openrijten. Nu doen ze alsnog onderzoek. Samen met hun kinderen en kleinkinderen.