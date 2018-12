Brokkengekte bij chocolaterie Mousset in Arnhem zorgt voor lange rijen en zeer vroege vogels

,,Ik zat hier al klaar op mijn klapstoeltje om 5 over half 4 in de ochtend’’, vertelt Rein Adriaensen uit Arnhem. Hij is zo vroeg uit de veren als eerbetoon aan zijn dit jaar overleden schoonzus Helga Reinier uit Duiven. ,,Ze was gek op witte chocola. Ik moest haar beloven dat ik de volgende keer de eerste zou zijn met brokkendag en er dus al om drie uur 's nachts zou gaan zitten. Het is wat later geworden. Ik neem straks chocola voor de hele familie mee.’’