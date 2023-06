Bronbeek weigert omstreden beeld te verplaatsen, toch is er iets veranderd

Discussie over 'slachter van Atjeh' laait weer op, kan het beeld van Jo van Heutsz blijven staan?

ARNHEM - ‘Foute helden’ liggen wereldwijd onder vuur. Het protest tegen racisme leidt tot het omverhalen of bekladden van standbeelden die zouden staan voor onderdrukking. In Arnhem staat het borstbeeld van de omstreden Jo van Heutsz in de tuin van Museum Bronbeek. ‘Omspitten dat ding’ zegt de één. Welnee, dit is geschiedenis! zegt de ander.