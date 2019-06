Broodjeszaak backWERK Arnhem moet na één dag alweer op slot

Er is een probleem met de vergunningen, meldt een briefje op de deur. Mogelijk blijft de broodjeszaak nog weken dicht.



backWERK meldt een ‘tijdelijk probleem met onze vergunning’, waardoor het Arnhemse filiaal ‘helaas nog niet open mag’.



De onderneming verwacht ‘binnen enkele weken’ weer broodjes te kunnen gaan verkopen vanuit de winkel op de hoek van de Looierstraat en de Roggestraat in Arnhem.



De opening van de zaak baarde donderdag al opzien bij collega-broodjeszaken in het Arnhemse stadshart. Daar waren ze not amused over de reclame die backWERK bij ze voor deur op straat had gespoten om de opening aan te kondigen. Het bedrijf maakte excuses voor die actie.