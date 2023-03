Bruls verwacht dat burgemeesters minder drugswoningen sluiten • Elektricien Erik kan na Miljoenenjacht tweede huis in Frankrijk wel bekostigen

Vermissing Jaimy uit Nijmegen lijkt gevolg van toenemende druk op de zorg, vermoedt Kamerlid Lisa Westerveld |

Dat er niet direct actie is ondernomen om de vermiste Jaimy uit Nijmegen op te sporen, ondanks zijn gedwongen zorg, lijkt het gevolg van de toegenomen druk op de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

‘Vieze boef lacht het hardst’: Bruls verwacht dat burgemeesters minder drugswoningen sluiten |

Burgemeesters gaan de komende jaren minder woningen sluiten na drugsvondsten. Dat voorspelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. ,,De vieze boef in dit land lacht straks het hardst.”

Rotterdammer gaat viral in Mexico met Giménez-lied: ‘Dit is een middelvinger naar al die haters’ |

Het Rotterdamse internetfenomeen Piebe-Guido van den Berg (30) stond in eigen land al regelmatig in de schijnwerpers. Maar na een liedje over Feyenoorder Santiago Giménez heeft hij nu de harten in Mexico veroverd met de oorwurm Giménez Mejor!

Jasmijn wil dat ov niet staakt op verkiezingsdag: ‘Staken is een grondrecht, maar stemmen óók’ |

Een staking van het openbaar vervoer op de dag van de verkiezingen? Niet handig, zegt Jasmijn van der Ploeg. Een grote groep mensen met een beperking is immers afhankelijk van het openbaar vervoer om bij het stemlokaal te komen. ,,Waarom staken ze niet een dag later?”

Vrouw van Bruce Willis hekelt paparazzi: ‘Geen ‘yippee ki yay’ meer roepen’ |

De vrouw van de Amerikaanse acteur Bruce Willis is al het gejoel, geschreeuw en geroep naar haar zieke echtgenoot, hoe goedbedoeld soms ook, helemaal zat. Emma Heming Willis heeft de paparazzi opgeroepen haar echtgenoot, bij wie recent frontotemporale dementie werd vastgesteld, met rust te laten.

Moeder vreest met drie kinderen dakloos te worden, maar huis moet in de verkoop |

De relatie liep niet meer, en dus besloten de ouders van drie jonge kinderen uit Hengelo uit elkaar te gaan. Wat overbleef, was een gerechtelijke strijd om hun gezamenlijke woning, die een half jaar later nog niet beslecht is. Over een vader die niet verder kan en een moeder die vreest dat ze met de kinderen dakloos wordt.

Gezichtsyoga als alternatief voor botox: ‘Dit is vermoeiender dan je denkt’ |

Hollywoodsterren zweren erbij om rimpels te voorkomen en op YouTube vliegen de video’s je om de oren: Face Yoga is populair. Je kunt sinds kort ook in een yogastudio in Den Haag terecht om in een groep gekke bekken te trekken.

NEC-coryfee Jack de Gier per direct op straat gezet door FC Den Bosch na beschamende 13-0 |

Jack de Gier is geen trainer meer van FC Den Bosch. De oud-spits en oud-trainer van NEC kreeg maandag van de clubleiding te horen dat zijn contract per direct beëindigd wordt.

Elektricien Erik kan na Miljoenenjacht dat tweede huis in Frankrijk wel bekostigen |

Er zullen zondagen geweest zijn dat elektricien Erik, afkomstig uit Amersfoort, minder verdiende. Gisteren won hij de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht en kon 380.000 euro op zijn rekening bijschrijven.

Drie Nederlanders aangehouden voor aanslagen Antwerpen |

Nederland heeft drie verdachten van aanslagen in het drugsmilieu in en rond Antwerpen overgedragen aan België. Een van de drie twintigers was mogelijk een opdrachtgever.

‘Wees eerlijk’: activisten luiden ‘het klimaatalarm’ in Nijmeegse binnenstad |

Het luchtalarm in Nijmegen gaat af. Althans, zo lijkt het, want dit klinkt wel nét even anders dan de sirene die net is afgegaan. Het is niet de gemeente, maar de actiegroep Extinction Rebellion die lawaai maakt. Leden van de milieugroep liggen op straat, voor de ingang van het stadhuis.

Forse stijging van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen |

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds vrijdag steeg het aantal opgenomen patiënten netto met 139.

Man die politieauto vernielde met gestolen shovel onder voorwaarden vrij |

De 40-jarige Tilburger Henrikus van E., die met een gestolen graafmachine inreed op een politiewagen en die compleet vernielde, komt dinsdag vrij. De rechtbank in Den Bosch maakte onder voorwaarden een eind aan zijn hechtenis.

Westervoorter in elkaar geslagen door begeleiders prostituee | Het huilen staat hem nader dan het lachen. Een 38-jarige Westervoorter belde zondagavond een prostituee, maar werd door haar twee mannelijke begeleiders in elkaar geslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.